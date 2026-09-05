Polícia Marítima apreende produto estupefaciente na ilha do Corvo nos Açores

Os elementos do Comando Local da Polícia Marítima da Horta apreenderam, esta semana, 1,4 quilogramas de produto suspeito de ser cocaína, na orla marítima da ilha do Corvo, no arquipélago dos Açores.

A Polícia Marítima detetou e recolheu uma embalagem que continha produto suspeito de ser produto estupefaciente, tendo sido adotadas medidas cautelares e de preservação da prova e realizados, em colaboração com a PSP, testes de reação rápida à substância.

Após resultados positivos para cocaína, o produto foi apreendido e iniciadas diligências para apurar a origem e as circunstâncias da respetiva localização na orla marítima, tendo os factos sido transmitidos à Secção de Ação Penal de Santa Cruz das Flores do Ministério Público.

A atuação da Polícia Marítima nos Açores contribui para a prevenção de ilícitos e para a segurança dos espaços marítimos sob jurisdição nacional.