Luciano Gonçalves apela à união dos árbitros para aumentar taxa de acerto nas decisões

O presidente do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Luciano Gonçalves, apelou hoje à união entre os árbitros, com o objetivo de aumentar a taxa de acertos nas decisões nos jogos.

Face às "notícias e comentários" dos últimos dias e que "geram algum ruído em torno da arbitragem", o líder do organismo falou na importância de manter a classe unida e "aprender todos os dias".

"O importante é continuarmos unidos, a aprender todos os dias e a trabalhar para aumentar a taxa de acerto das decisões e fazer cada vez melhor. Peço-vos apenas uma coisa: mantenham o foco naquilo que depende de cada um de vocês", apelou o presidente do CA, em carta enviada aos árbitros a que a Lusa teve acesso.

Luciano Gonçalves deseja que o "ruído exterior não retire concentração, confiança ou tranquilidade" e assegura que o CA "continua exatamente com o mesmo foco, a mesma determinação, a mesma união e o mesmo nível de exigência".

Segundo o dirigente, "como em qualquer início de época, haverá sempre margem para evoluir", pelo que existe "total confiança na qualidade" da estrutura e "no valor de cada" árbitro.

"A poeira pode, por vezes, toldar-nos a vista. Mas nunca nos cegará. O nosso caminho continuará a ser o do trabalho, da união e da dedicação à arbitragem portuguesa", terminou.