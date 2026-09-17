Dinheiro no futebol, IA e novas guerras políticas entre os principais temas nos jornais

O dinheiro que está a entrar no futebol europeu, os avanços e receios associados à inteligência artificial, os resultados do PISA 2025 e vários processos políticos e judiciais estão entre os assuntos em destaque na imprensa nacional desta quinta-feira, 17 de Setembro de 2026. A vitória do Benfica sobre o AC Milan, em San Siro, ocupa também amplo espaço nos jornais desportivos e generalistas, enquanto a concertação social e a discussão em torno do salário mínimo marcam a actualidade económica.

Na revista Visão

A inteligência artificial surge como outro dos grandes temas da edição, com a revista a questionar se existem razões para alarme e se os humanos estão em risco. Os alertas em torno da tecnologia, os receios de uma crise económica e o confronto geopolítico são abordados no mesmo trabalho.

Na área da criminalidade, a "Visão" olha para a nova vaga de assaltos a museus. Na Educação, analisa o que revelam os resultados do PISA 2025. O suplemento "Se7e" dedica uma edição especial ao teatro e às novidades da rentrée.

Mas o tema principal é a tentativa de responder "como o dinheiro americano está a comprar o futebol europeu", destacando ainda que "aumentam as compras milionárias, mas continua a faltar transparência nos negócios".

No Correio da Manhã

O "Correio da Manhã" abre espaço à investigação à morte de um cidadão ucraniano, de 56 anos, num hotel de Quarteira. O Ministério Público quer esclarecimentos sobre o caso. O jornal identifica a vítima como Sadokha, líder da comunidade ucraniana em Portugal e destacado dirigente da diáspora da Ucrânia na Europa.

Na actualidade política, o jornal destaca a decisão de Aguiar-Branco de travar a iniciativa do Chega para a criação de um inquérito a Luís Neves. A mesma questão surge ligada à tensão entre o presidente da Assembleia da República e o partido liderado por André Ventura.

A "Operação Marquês" também está em destaque, com José Sócrates em julgamento e a frase "A amizade é o mais belo do mundo". O jornal noticia ainda um arguido por fraude no Leixões e a decisão do Governo de rejeitar a pretensão de Carlos Moedas relativa ao depósito de embalagens no "Volta".

Na concertação social, o salário mínimo divide patrões e sindicatos. O Governo admite também uma nova vaga de matrículas em Janeiro e Fevereiro.

No desporto, a vitória do Benfica por 2-0 sobre o AC Milan merece grande destaque, com a leitura de que Marco Silva derrotou Rúben Amorim e prepara a equipa para o jogo com o FC Porto. No Sporting, Gonçalo Inácio está em risco de perder a titularidade e o lugar na selecção. O FC Porto surge ainda associado às queixas relativas ao árbitro do clássico da época passada.

No Diário de Notícias

O "Diário de Notícias" destaca a conquista pela Nova de um concurso europeu destinado à criação de um polo internacional de inteligência artificial aplicado à saúde. Na área da saúde, o jornal aborda também os dados da Organização Mundial da Saúde segundo os quais um em cada dez doentes sofre um dano durante a prestação de cuidados que poderia ser evitado.

A política interna é marcada pelo chumbo da comissão parlamentar de inquérito a Luís Neves e pelo agravamento da tensão entre o Chega e Aguiar-Branco. O jornal aborda ainda o discurso sobre o Estado da União, com referências a um Conselho de Segurança, à inteligência artificial e à possibilidade de abertura de uma porta ao Canadá.

O RASI está também em destaque, nomeadamente pelo alerta para o terrorismo de extrema-direita, que motivou reacções do Chega no plenário.

Na área socialista, Álvaro Beleza surge associado a uma possível candidatura a Lisboa, afirmando: "Tenho muito orgulho em ser lisboeta".

Cultura e desporto completam os principais destaques, com o cinema na companhia de Kafka, uma exposição de Pedro Cabrita Reis dedicada aos seus 70 anos e o encontro entre Lillestrom e Torreense, que coloca frente a frente duas equipas com o sonho europeu.

No Público

O "Público" chama a atenção para a supervisão e revela que 75% das entidades condenadas pelos supervisores têm a identidade ocultada. Na Educação, aborda o impacto do tamanho das turmas, sublinhando a sua relevância em contextos de desigualdade.

O Benfica ocupa igualmente espaço de destaque depois do triunfo histórico por 2-0 em Milão, com a equipa "alternativa" das águias a conseguir a vitória em San Siro.

Na política e economia, o jornal publica uma entrevista a Brilhante Dias, na qual é questionado sobre a operação da REN e sobre quem tomou a iniciativa no negócio: o Estado, para comprar, ou o vendedor, para vender.

Aguiar-Branco volta a estar em destaque depois de rejeitar a comissão de inquérito proposta pelo Chega a Luís Neves, estando prevista uma reunião com André Ventura.

O "Público" noticia ainda a proposta de um novo Conselho Europeu de Segurança, com abertura ao Canadá, e a posição da ministra sobre o salário mínimo, afastando para já uma revisão do acordo. Na política monetária, a Fed surge em foco pela subida dos juros pela primeira vez em três anos e pelo confronto com Donald Trump.

No Jornal de Notícias

O "Jornal de Notícias" dá conta da redução das vendas de contraceptivos e do aumento da procura pelas pílulas do dia seguinte.

No futebol, a vitória do Benfica sobre o AC Milan é apresentada como resultado de uma estratégia de poupança, com os habituais titulares das águias a começarem quase todos no banco. O Torreense surge também em destaque antes do encontro europeu, com a ambição de prolongar o "momento histórico".

No Porto, o jornal aborda a proibição da circulação de camiões na VCI e o consequente "caos burocrático".

Na área policial, noticia um caso de homicídio em que um homem terá obrigado o filho, de 12 anos, a transportar os corpos da mãe e da madrasta.

O clássico entre FC Porto e Benfica surge ainda associado ao regresso de Miguel Nogueira à arbitragem do encontro, depois das críticas recebidas na época passada por decisões relativas a agressões e a um penálti.

Na publicidade, Sydney Sweeney domina as pesquisas no Google e a sua campanha ligada ao desporto gera polémica por alegadamente sexualizar atletas.

No Negócios

O "Negócios" abre com os custos associados à mudança para a bitola ferroviária europeia, estimados em até 7 mil milhões de euros. O Governo tem ainda 3,2 mil milhões de euros em reservas por gastar.

A conjuntura económica internacional é marcada pela política monetária norte-americana, com os Estados Unidos a agravarem os juros e a perspectiva de pelo menos mais uma subida.

Na concertação social, os 970 euros surgem como o valor que está "em cima da mesa" para o salário mínimo, enquanto a UGT reivindica os 1.000 euros.

O jornal aborda ainda a corrida à liderança do BCE, com candidatos neerlandeses, espanhóis e alemães, e publica uma entrevista a Fausto Lopo de Carvalho sobre ciência e inovação, na qual admite que "há muito boa ciência a ser feita" e que dela "até pode nascer um unicórnio".

No O Jornal Económico

"O Jornal Económico" destaca os 3,1 mil milhões de euros gastos pelos portugueses em viagens durante 2025.

Na frente europeia, o jornal aborda a procura de independência estratégica da União Europeia, com apoios na América, no Árctico e nas planícies ucranianas.

O investimento também marca a edição, com o avanço do novo terminal de Sines previsto para o próximo semestre, a aprovação pelo banco de 20 mil operações que envolveram 4,7 mil milhões de euros e a decisão da Hovione de duplicar a capacidade nos Estados Unidos através de um investimento de 100 milhões de euros.

A política monetária norte-americana volta a ser tema, com a Fed a subir as taxas e a apontar para novas subidas para controlar a inflação.

No sector financeiro, o BAI captou 54 milhões de euros na primeira emissão de obrigações verdes. No futebol, o jornal salienta o crescimento da audiência da Liga dos Campeões e a subida de 40% do valor dos patrocínios.

No O Jogo

"O Jogo" coloca o Benfica no centro da primeira página depois do 2-0 ao AC Milan. A vitória em Milão é descrita como uma "ópera", com Lukebakio e Kaminski entre os protagonistas, e acontece em vésperas do jogo com o FC Porto.

Rui Costa é homenageado no relvado, enquanto Marco Silva afirma que "as marcas negativas podem ser batidas". Do outro lado, Rúben Amorim reconhece que "o Benfica esteve sempre confortável".

O Torreense também merece atenção antes do encontro com o Lillestrom. André Simões recorda que um computador dava à equipa "zero hipóteses" na Liga Europa.

No FC Porto, Gabri é apontado como um dos destaques do momento, com desempenhos que, segundo o jornal, não encontram paralelo no mesmo período de épocas anteriores. O médio espanhol foi eleito jogador do mês da I Liga e está pré-convocado por Espanha.

Nehúen Pérez falha o clássico devido a lesão, integrando um boletim clínico que conta com oito jogadores. Na equipa B, Emanuel Benjamín sofreu uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo.

No Sporting, Rui Borges procura recuperar a equipa do ponto de vista motivacional depois do empate. Zalazar é apontado ao onze. Pote, entretanto, é apresentado na Fiorentina e afirma estar "muito grato ao Sporting".

No Record

O "Record" também abre com o triunfo do Benfica em Milão, apresentando-o como uma "ópera" e destacando a mudança de rumo das águias sem alteração da afinação da equipa.

Marco Silva considera que foi um "grande jogo táctico" da sua equipa, enquanto Rúben Amorim reconhece que o Benfica esteve sempre confortável.

No Sporting, Zalazar regressa e Inácio fica de fora do onze previsto frente ao Arouca. No FC Porto, Nehuén Pérez está fora devido a lesão muscular.

O clássico volta a ter Miguel Nogueira como árbitro, à semelhança do que aconteceu na época passada.

Na actualidade internacional, a selecção portuguesa de voleibol garantiu a presença nos oitavos-de-final do Europeu e prepara o encontro com a França, marcado para domingo.

E no A Bola

"A Bola" destaca a "Águia de luxo" depois da vitória por 2-0 sobre o AC Milan. A equipa renovada fez história em San Siro, conseguindo a primeira vitória oficial do Benfica sobre o clube italiano. Kaminski é apontado como uma das figuras do encontro.

Marco Silva admite que espera ter "ainda mais dúvidas sobre os titulares" dentro de alguns meses.

Na Liga Europa, o jornal antecipa a entrada em cena do Torreense, apresentado como o "underdog" da competição. A equipa da Segunda Liga começa na Noruega a aventura continental frente ao Lillestrom.

No Sporting, Zalazar é considerado peça segura no onze frente ao Arouca, apesar do calendário internacional. Kaique está em exame para assumir a posição de número 1.

No FC Porto, Farioli procura estabelecer um recorde e um eventual triunfo frente ao Benfica poderá fazer história. Nehuén Pérez volta, entretanto, a parar devido a problemas físicos.