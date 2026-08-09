Papa Leão XIV apela à abertura de corredores humanitários no Sudão

O Papa Leão XIV apelou hoje à abertura de corredores humanitários para os civis no Sudão, país assolado por um conflito que, desde 2023, provocou dezenas de milhares de mortos e o deslocamento de milhões de pessoas.

O Sumo Pontífice afirmou estar a acompanhar "com preocupação a situação trágica no Sudão, em particular na cidade de El Obeid", a maior cidade da região do Cordofão do Sul, que tem sido alvo de intensos ataques com drones nas últimas semanas.

Estes ataques levaram a ONU a lançar um "alerta vermelho", perante a dimensão da "catástrofe" que ali está a ocorrer.

O conflito entre o exército e as forças paramilitares de Apoio Rápido (FSR) eclodiu em abril de 2023 e provocou desde então dezenas de milhares de mortos.

"Ao expressar a minha proximidade espiritual com toda a população do país, renovo o meu apelo às autoridades para garantirem corredores humanitários para a população civil", declarou Leão XIV no final da oração do Angelus.

"Ao mesmo tempo, exorto a comunidade internacional a apoiar os esforços destinados a estabelecer um cessar-fogo imediato", acrescentou o chefe da Igreja Católica.

"Rezemos para que o Senhor apoie os que sofrem, converta o coração daqueles que semeiam a violência e conceda a paz tão aguardada", prosseguiu.

O recurso a drones tornou-se uma característica cada vez mais marcante do conflito nos últimos meses.

Segundo as Nações Unidas, mais de 1.000 civis foram mortos em ataques deste tipo durante os primeiros cinco meses do ano.

A ONU alertou por várias vezes que os avanços das FSR em El Obeid e em toda a região do Cordofão poderão conduzir a atrocidades de grande escala.

O conflito provocou o deslocamento de milhões de pessoas e desencadeou aquela que as Nações Unidas descrevem como a mais grave crise alimentar do mundo.