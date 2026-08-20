eSIM: o que é, para que serve e como pode poupar dinheiro nas viagens

Quem já viajou para fora de Portugal sabe bem o que acontece quando o avião aterra: o telemóvel começa a apanhar sinal local, os dados móveis disparam e, no final da viagem, a factura da operadora chega com valores que custam mais do que algumas noites de hotel. Durante anos, a solução era comprar um cartão SIM local no aeroporto, rezar para que funcionasse com o desbloqueio do telemóvel e carregar com um segundo número durante toda a estadia. Em 2026, existe uma alternativa muito mais simples: o eSIM.

O eSIM é um chip virtual integrado directamente no hardware do telemóvel, sem necessidade de cartão físico. Em vez de ir a uma loja comprar um SIM, activa-se um plano de dados diretamente pelo telemóvel, em segundos, antes mesmo de sair de casa. A eSIM Yesim é uma das aplicações de eSIM mais completas disponíveis actualmente, com cobertura em mais de 170 países e planos que se activam sem qualquer configuração técnica complicada. Ao utilizar o código promocional YESIMADS10, é possível obter um desconto na primeira compra.

O que é exatamente um eSIM e como funciona

O termo eSIM vem de embedded SIM, ou seja, um SIM incorporado. Ao contrário do cartão SIM tradicional que se insere fisicamente no telemóvel, o eSIM está soldado na placa do aparelho e pode ser programado remotamente para funcionar com diferentes operadoras.

Na prática, o processo é simples e divide-se em quatro passos:

Descarrega-se uma aplicação de eSIM compatível com o telemóvel Escolhe-se um plano de dados para o destino pretendido Paga-se online de forma segura O plano fica activo no telemóvel em menos de cinco minutos

Não há filas, não há balcões de aeroporto, não há SIM cards para guardar nem perder.

O cartão eSIM não substitui obrigatoriamente o número português. A maioria dos telemóveis compatíveis com eSIM suporta dual SIM, o que significa que é possível manter o número nacional activo para chamadas e mensagens enquanto se usa o eSIM para dados móveis no estrangeiro. É a combinação ideal para quem viaja a trabalho e precisa de estar contactável pelo número habitual.

As principais vantagens do eSIM para viagens

A vantagem mais imediata é financeira. Os planos de eSIM viagem são consistentemente mais baratos do que o roaming das operadoras tradicionais portuguesas, especialmente fora da União Europeia. Para destinos como os Estados Unidos, o Japão, o Brasil ou os Emirados Árabes Unidos, a diferença pode ser substancial.

As principais vantagens resumem-se desta forma:

• Poupança real nos dados móveis em comparação com o roaming tradicional, especialmente fora da União Europeia

• Activação antes da partida, sem necessidade de procurar uma loja de telecomunicações à chegada ao destino

• Manutenção do número português graças à funcionalidade dual SIM presente na maioria dos aparelhos modernos

• Gestão digital de múltiplos destinos numa única aplicação, sem SIM cards físicos para gerir

Para além do custo, existe a questão da conveniência. Com um chip virtual, não é necessário chegar ao destino e perder tempo à procura de uma loja de telecomunicações. O plano pode ser activado horas ou dias antes da partida, o que significa que o telemóvel já tem dados móveis activos no momento em que se aterra.

Casos de uso concretos: quem beneficia mais do eSIM

Diferentes perfis de viajante encontram no eSIM vantagens distintas:

• Viajantes de lazer que passam uma ou duas semanas no estrangeiro encontram no eSIM a solução mais prática para ter dados móveis sem surpresas na factura. Um plano de dados local para dez dias em destinos populares como Nova Iorque, Tóquio ou Dubai custa uma fracção do que custaria em roaming.

• Profissionais em viagem de negócios beneficiam da possibilidade de manter o número português activo enquanto usam dados locais. Reuniões por videochamada, acesso a documentos na cloud e navegação GPS funcionam sem interrupções, independentemente do país.

• Estudantes em programas de intercâmbio que passam vários meses fora de Portugal encontram nos planos de longa duração uma alternativa económica e flexível aos contractos locais, que frequentemente exigem documentação, depósitos ou compromissos de permanência.

Comparação com outras soluções do mercado

O mercado de eSIM cresceu rapidamente e existem hoje vários fornecedores disponíveis. A maioria oferece planos de dados por destino ou por região, com activação digital e sem SIM físico.

As diferenças entre fornecedores surgem nos detalhes:

• Cobertura geográfica e número de países disponíveis

• Velocidade de activação após a compra

• Qualidade e disponibilidade do suporte ao cliente

• Transparência nos preços sem taxas escondidas

• Disponibilidade da aplicação em português

• Flexibilidade nos planos para viagens de longa duração

O Yesim distingue-se pela cobertura alargada de mais de 170 países, pela interface disponível em português e pela possibilidade de gerir múltiplos destinos a partir da mesma conta. Ao contrário de alguns concorrentes que funcionam apenas como agregadores de planos, o Yesim oferece suporte directo e atualizações regulares de cobertura para acompanhar as mudanças nas redes locais.

FAQs

O eSIM funciona em quantos países?

O Yesim oferece cobertura em mais de 170 países, incluindo destinos na Europa, Américas, Ásia, África e Oceânia. A cobertura específica por destino pode ser verificada directamente na aplicação antes de qualquer compra.

O meu telemóvel é compatível com eSIM?

A maioria dos smartphones lançados a partir de 2018 suporta eSIM, incluindo modelos da Apple, Samsung, Google e outros fabricantes. É possível verificar a compatibilidade nas definições do aparelho ou na documentação técnica do modelo. Alguns telemóveis comprados fora da União Europeia podem ter a funcionalidade bloqueada pelo fabricante ou pela operadora de origem.

Como é que o Yesim se diferencia de outros fornecedores de eSIM?

O Yesim combina cobertura global de mais de 170 países, interface em português, activação imediata e suporte ao cliente acessível numa única plataforma. Enquanto muitos concorrentes se limitam a agregar planos de terceiros sem suporte próprio, o Yesim mantém controlo sobre a qualidade do serviço e responde diretamente às questões dos utilizadores.

O eSIM deixou de ser uma tecnologia de nicho para se tornar uma solução prática e acessível para qualquer pessoa que viaje com regularidade. A combinação de preços competitivos, activação imediata e compatibilidade com a maioria dos telemóveis modernos torna o eSIM viagem uma das mudanças mais simples e com maior impacto na experiência de viajar.