Empresa portuguesa ligada pelo FBI a fornecimento de helicópteros ao Irão

Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 10 de Agosto de 2026, que arcam os jornais nacionais.

No Correio da Manhã:

- "Juiz condena condutor por crimes de outra pessoa".

- "'É evidente ter sido copiada a fundamentação de direito' reconhece Tribunal da relação"

- "Benfica 2 AC. Viseu 2. Tropeção à Porta fechada"

- "FC Porto2 Alverca 0. Dragão André Silva já rende pontos"

- "Sporting. Críticas a Quaresma revoltam balneário"

- "Construbarcelos. Construtora de amigo de neves dá prejuízo"

- "Avô Passos Coelho leva neto à praia"

- "Dona da Wildberries. Ucrânia ataca império da mulher mais rica da Rússia"

- "Fogo na Estrela. Presidente não vê milhões anunciados"

- "Lanchas portuguesas em rede de tráfico"

- "Auditoria à RTP. Conselho fiscal custou 400 mil Euro"

No Público:

- "FBI liga empresa portuguesa a rede de venda de helicópteros para o Irão"

- "Prospeção petrolífera dos EUA pôs um pé na Gronelândia sem autorização"

- "Miguel Guedes de Sousa: 'Há muitos preconceitos quanto à riqueza neste país'"

- "Inteligência artificial. Quando se falha um diagnóstico médico feito com ajuda da IA, quem é o responsável?"

- "Relíquias expostas. Pontes romanas, navios nazis e ossos de mamute emergem com a descida do Danúbio"

- "Alta velocidade. Franceses e espanhóis em disputa para fornecer CP"

- "Parlamento. Economia e Educação: os ministros mais chamados à AR"

- "Cobertura vacinal. Concelhos do Algarve estão no fim da tabela da vacinação"

No Jornal de Notícias:

- "Fisco com mais dirigentes mas trabalhadores em mínimos históricos"

- "FC Porto 2-0 Alverca. Feliz regresso a casa. André Silva marcou primeiro golo da defesa do título. Deslize dos principais rivais deixa dragões em vantagem"

- "Espetáculo de drones asseguram futuro das empresas de pirotecnia"

- "Trabalho. Dispararam salários líquidos de três mil euros"

- "Milei insulta Lula e abre crise diplomática"

- "Prisão. Raptaram um especialista em 'cripto' para reaver milhões"

- "Benfica 2 -- Académico Viseu 2. Voo das águias desviado na estreia"

- "Mercado da Junqueira está à venda em Vila do Conde"

No Diário de Notícias:

- "Chega e PS acusam Governo de falta de transparência em negócio de 3,9 mil milhões"

- "Fogos. Seguro critica falhas na prevenção dos incêndios"

- "Anabela Veloso. Ordem dos Solicitadores quer mais funções na revisão do estatuto e aumentar quadros"

- "Anabela: 'Quero continuar a olhar para o futuro com este disco'"

- "Ciclismo. Anicolor tem hoje duas cartas para vencer a Volta a Portugal"

- "Confederação Helvética. O autoproclamado 'rei da Suíça' que tenta construir um 'império' graças a lacuna na lei"

- "Caso MAI. Diogo Feio: 'Não há elementos que ponham em causa a manutenção de Luís Neves no Governo'"

- "Combustíveis. Preços voltam a ficar abaixo de 2 euros por litro, mas incerteza mantém-se"

- "Médio Oriente. Israel dá nega a Trump com eleições à porta e continua a atacar o Hamas"

- "Eleições no Brasil. Filho de Lula é o maior triunfo eleitoral do filho de Bolsonaro"

- "Astronomia 'O privilégio de assistir um fenómeno único': Bragança prepara-se para o eclipse total do Sol"

No Negócios:

- "Reembolso do Fundo de Resolução ao estado e bancos está em risco"

- "Mais população explica recorde de depósitos e certificados"

- "Brisa reclama em tribunal 276 milhões por causa da covid"

- "Turistas estrangeiros são mais, mas estão gastar cada vez menos"

- "Défice comercial de bens regista maior valor desde o início do século"

- "# Os mais poderosos 2026 #30 Entrada direta nesta lista, É a primeira mulher a liderar um dos grandes bancos do sistema financeiro nacional."

- "#29 Aproveitou a garantia pública para fazer crescer a quota do seu banco no segmento do crédito à habitação"

No O Jornal Económico:

- "Cindo ideias para um motor do crescimento português"

- "Pensar o turismo. Sete maravilhas do luxo internacional para termos surpresas"

- "Metro quadrado algarvio supera os 10 mil euros"

- "Mundial 2026. Ronaldo gerou 85 milhões de euros nas redes sociais"

- "Marrocos está cada vez mais ligado à EU, apesar da crise de Ceuta"

- "Governo garante que quem já recebe não perderá. Quem chega pode perder"

- "Portuguesa SpotGov já prepara expansão internacional"

- "Inflação cai abaixo de 10% pela primeira vez desde 2015"

- "Seis Magníficas ganham 1,2 biliões em duas semanas"

No Record:

- "Benfica 2-2 Académico. Águia entra em falso na Liga. Catedral do Gelo"

- "Marco Silva: 'Não podemos sofrer golos assim'"

- "Tomás Araújo: 'É impensável começar desta forma"

- "FC Porto 2-0 Alverca. Dragão arranca de Penálti"

- "Sporting. Problema na baliza, rendimento de Rui Silva preocupa SAD"

- "Zangado com falhas de concentração. Rui Borges deixa aviso no balneário"

No O Jogo:

- "FC Porto. A loja do mestre André. Avançado sofreu dois penáltis e marcou um golo numa vitória com forte oposição ribatejana"

- "Francesco Farioli. 'Nesta fase da época não é fácil sermos brilhantes'"

- "Mora: dragões rejeitam proposta de 25 ME apresentada pela Roma"

- "Benfica. O poder da força interior. De regresso ao topo, equipa beirã arranca empate na Luz"

- "Marco Silva.'É um resultado muito mau para nós'"

- "Sporting. Borges aponta erros. Treinador teve discurso forte no balneário logo após igualdade na Amadora"

- "Moreirense 2 - Braga 2 . Golpe de teatro"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Vitória do francês Guerin e segundo lugar do russo Nych na chegada à Torre"

E no A Bola:

- "Benfica 2 -- Ac.Viseu 2. Demónios da Luz. Benfica volta a 'adormecer' e perde duas vantagens"

- "FC Porto 2 -- Alverca 0. E lá vai campeão. Dois penáltis decidem jogo no Dragão"

- "Moreirense 2 -- SC Braga 2. Guerreiros também se atrasam"

- "Sporting. Irakunda a chegar"

- "Ciclismo. Alexi Guerin brilha na Torre"

- "Atletismo. Portugueses querem medalhas nos Europeus de Birmingham"