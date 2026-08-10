Empresa portuguesa ligada pelo FBI a fornecimento de helicópteros ao Irão
Bom dia. Estas são as principais notícias desta segunda-feira, 10 de Agosto de 2026, que arcam os jornais nacionais.
No Correio da Manhã:
- "Juiz condena condutor por crimes de outra pessoa".
- "'É evidente ter sido copiada a fundamentação de direito' reconhece Tribunal da relação"
- "Benfica 2 AC. Viseu 2. Tropeção à Porta fechada"
- "FC Porto2 Alverca 0. Dragão André Silva já rende pontos"
- "Sporting. Críticas a Quaresma revoltam balneário"
- "Construbarcelos. Construtora de amigo de neves dá prejuízo"
- "Avô Passos Coelho leva neto à praia"
- "Dona da Wildberries. Ucrânia ataca império da mulher mais rica da Rússia"
- "Fogo na Estrela. Presidente não vê milhões anunciados"
- "Lanchas portuguesas em rede de tráfico"
- "Auditoria à RTP. Conselho fiscal custou 400 mil Euro"
No Público:
- "FBI liga empresa portuguesa a rede de venda de helicópteros para o Irão"
- "Prospeção petrolífera dos EUA pôs um pé na Gronelândia sem autorização"
- "Miguel Guedes de Sousa: 'Há muitos preconceitos quanto à riqueza neste país'"
- "Inteligência artificial. Quando se falha um diagnóstico médico feito com ajuda da IA, quem é o responsável?"
- "Relíquias expostas. Pontes romanas, navios nazis e ossos de mamute emergem com a descida do Danúbio"
- "Alta velocidade. Franceses e espanhóis em disputa para fornecer CP"
- "Parlamento. Economia e Educação: os ministros mais chamados à AR"
- "Cobertura vacinal. Concelhos do Algarve estão no fim da tabela da vacinação"
No Jornal de Notícias:
- "Fisco com mais dirigentes mas trabalhadores em mínimos históricos"
- "FC Porto 2-0 Alverca. Feliz regresso a casa. André Silva marcou primeiro golo da defesa do título. Deslize dos principais rivais deixa dragões em vantagem"
- "Espetáculo de drones asseguram futuro das empresas de pirotecnia"
- "Trabalho. Dispararam salários líquidos de três mil euros"
- "Milei insulta Lula e abre crise diplomática"
- "Prisão. Raptaram um especialista em 'cripto' para reaver milhões"
- "Benfica 2 -- Académico Viseu 2. Voo das águias desviado na estreia"
- "Mercado da Junqueira está à venda em Vila do Conde"
No Diário de Notícias:
- "Chega e PS acusam Governo de falta de transparência em negócio de 3,9 mil milhões"
- "Fogos. Seguro critica falhas na prevenção dos incêndios"
- "Anabela Veloso. Ordem dos Solicitadores quer mais funções na revisão do estatuto e aumentar quadros"
- "Anabela: 'Quero continuar a olhar para o futuro com este disco'"
- "Ciclismo. Anicolor tem hoje duas cartas para vencer a Volta a Portugal"
- "Confederação Helvética. O autoproclamado 'rei da Suíça' que tenta construir um 'império' graças a lacuna na lei"
- "Caso MAI. Diogo Feio: 'Não há elementos que ponham em causa a manutenção de Luís Neves no Governo'"
- "Combustíveis. Preços voltam a ficar abaixo de 2 euros por litro, mas incerteza mantém-se"
- "Médio Oriente. Israel dá nega a Trump com eleições à porta e continua a atacar o Hamas"
- "Eleições no Brasil. Filho de Lula é o maior triunfo eleitoral do filho de Bolsonaro"
- "Astronomia 'O privilégio de assistir um fenómeno único': Bragança prepara-se para o eclipse total do Sol"
No Negócios:
- "Reembolso do Fundo de Resolução ao estado e bancos está em risco"
- "Mais população explica recorde de depósitos e certificados"
- "Brisa reclama em tribunal 276 milhões por causa da covid"
- "Turistas estrangeiros são mais, mas estão gastar cada vez menos"
- "Défice comercial de bens regista maior valor desde o início do século"
- "# Os mais poderosos 2026 #30 Entrada direta nesta lista, É a primeira mulher a liderar um dos grandes bancos do sistema financeiro nacional."
- "#29 Aproveitou a garantia pública para fazer crescer a quota do seu banco no segmento do crédito à habitação"
No O Jornal Económico:
- "Cindo ideias para um motor do crescimento português"
- "Pensar o turismo. Sete maravilhas do luxo internacional para termos surpresas"
- "Metro quadrado algarvio supera os 10 mil euros"
- "Mundial 2026. Ronaldo gerou 85 milhões de euros nas redes sociais"
- "Marrocos está cada vez mais ligado à EU, apesar da crise de Ceuta"
- "Governo garante que quem já recebe não perderá. Quem chega pode perder"
- "Portuguesa SpotGov já prepara expansão internacional"
- "Inflação cai abaixo de 10% pela primeira vez desde 2015"
- "Seis Magníficas ganham 1,2 biliões em duas semanas"
No Record:
- "Benfica 2-2 Académico. Águia entra em falso na Liga. Catedral do Gelo"
- "Marco Silva: 'Não podemos sofrer golos assim'"
- "Tomás Araújo: 'É impensável começar desta forma"
- "FC Porto 2-0 Alverca. Dragão arranca de Penálti"
- "Sporting. Problema na baliza, rendimento de Rui Silva preocupa SAD"
- "Zangado com falhas de concentração. Rui Borges deixa aviso no balneário"
No O Jogo:
- "FC Porto. A loja do mestre André. Avançado sofreu dois penáltis e marcou um golo numa vitória com forte oposição ribatejana"
- "Francesco Farioli. 'Nesta fase da época não é fácil sermos brilhantes'"
- "Mora: dragões rejeitam proposta de 25 ME apresentada pela Roma"
- "Benfica. O poder da força interior. De regresso ao topo, equipa beirã arranca empate na Luz"
- "Marco Silva.'É um resultado muito mau para nós'"
- "Sporting. Borges aponta erros. Treinador teve discurso forte no balneário logo após igualdade na Amadora"
- "Moreirense 2 - Braga 2 . Golpe de teatro"
- "Ciclismo. Volta a Portugal. Vitória do francês Guerin e segundo lugar do russo Nych na chegada à Torre"
E no A Bola:
- "Benfica 2 -- Ac.Viseu 2. Demónios da Luz. Benfica volta a 'adormecer' e perde duas vantagens"
- "FC Porto 2 -- Alverca 0. E lá vai campeão. Dois penáltis decidem jogo no Dragão"
- "Moreirense 2 -- SC Braga 2. Guerreiros também se atrasam"
- "Sporting. Irakunda a chegar"
- "Ciclismo. Alexi Guerin brilha na Torre"
- "Atletismo. Portugueses querem medalhas nos Europeus de Birmingham"