JPP considera prioridade defender o futuro dos alunos do ISAL

O Juntos Pelo Povo não acompanha as conclusões do relatório da comissão de inquérito ao ISAL porque, afirma Mariusky Spínola, não cumpriu um dos objectivos que "estava no nome da comissão", precisamente o futuro dos alunos.

A deputada do JPP considera que o mais importante, além do apuramento de responsabilidades, é defender os alunos e garantir o seu futuro académico.

Mariusky Spínola destaca o facto de a maioria dos alunos serem trabalhadores estudantes, com condições muito específicas que não lhes permitem ter horários lectivos normais.