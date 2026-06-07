Tiago Freitas integra equipa de David Carreira e segue em frente no ‘Dream Team’

O madeirense Tiago Freitas, de 13 anos, é um dos participantes do novo programa da RTP1 ‘Dream Team’.

No programa, os concorrentes são distribuídos por equipas orientadas por artistas convidados. O madeirense ficou integrado na equipa de David Carreira.

A competição desenvolve-se entre várias equipas, sendo as actuações avaliadas por um júri. No final de cada programa, as equipas com menor pontuação enfrentam uma fase de decisão que determina quem continua em prova. A equipa de Tiago Freitas conseguiu garantir a passagem à fase seguinte da competição.

Saiba mais sobre este assunto na edição impressa desta segunda-feira, 8 de Junho.