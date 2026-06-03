PSD/M reforça estratégia de proximidade

A Comissão Política do PSD/Madeira reafirmou esta quarta-feira a aposta numa estratégia de maior proximidade às populações e às estruturas locais do partido, defendendo um trabalho permanente de acompanhamento, auscultação e esclarecimento dos cidadãos durante o novo ciclo político que agora decorre.

Isso mesmo foi destcado por José Prada, secretário-geral do PSD/Madeira e porta-voz do encontro que decorreu na Rua dos Netos, notando a importância de fortalecer a ligação às bases do partido e de valorizar a participação dos militantes, numa fase em que não estão previstas eleições.

O objevtico, notou, conforme comunicado enviado às redacções, passa por garantir uma presença mais próxima junto das comunidades e reforçar a identidade partidária através das estruturas locais.

Entre as conclusões da reunião, a Comissão Política voltou a defender uma revisão da Constituição da República que permita aprofundar e modernizar a Autonomia Política da Madeira, adaptando-a aos desafios actuais da insularidade e da ultraperiferia. A posição surge no ano em que se assinalam os 50 anos da Autonomia regional.

O PSD/M aproveitou ainda para reiterar a necessidade de serem concretizados vários compromissos assumidos pelo Governo da República para com a Região Autónoma da Madeira, apontando como prioridades a revisão da Lei das Finanças Regionais, a mobilidade aérea, a resolução da dívida dos subsistemas de saúde, a aprovação de um novo regime para o Centro Internacional de Negócios da Madeira e a comparticipação estatal de 50% na terceira fase da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira. A satisfação destas 'exigências' feitas pela Região à República já havia sido apontada por Miguel Albuquerque como condição para o presidente do PSD/M aceitar qualquer cargo na estrutura nacional do partido.

A Comissão Política destacou igualmente o desempenho da economia regional, referindo o crescimento económico registado nos últimos anos, a evolução positiva do turismo, os níveis baixos de desemprego e o investimento em habitação em todos os concelhos da Região.

Por fim, o partido apelou à participação dos militantes e simpatizantes na tradicional Festa do Chão da Lagoa, marcada para o próximo dia 12 de Julho.