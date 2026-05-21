Galo Active comemora 27 anos com uma semana repleta de actividades e surpresas

O Galo Active celebra o seu 27.º aniversário na semana de 25 a 30 de Maio, com uma programação especial cheia de actividades para todos os sócios.

Ao longo da semana, o ginásio contará com desafios de sala, aulas, relâmpago e aulas especiais com dois convidados da Les Mills Espanha: Isaac Gallardo e Ruben Ruiz. As aulas especiais começam na quinta-feira, às 18h15, e nesse mesmo dia, estreamos a mais recente novidade Les Mills Pilates, às 20h00.

Haverá também torneios de basquetebol, voleibol e squash. As inscrições podem ser feitas na recepção do ginásio, com equipa ou individualmente. Os torneios decorrem na segunda, terça e quinta-feira, a partir das 19h00.

Durante estes dias, estarão ainda disponíveis rastreios de tensão arterial, glicose e colesterol para os sócios, como também uma campanha de 50% de desconto para a mensalidade de Junho numa nova inscrição.

A grande festa de aniversário realiza-se no dia 30, às 20h30 na praia do Galo contando com a presença de um DJ, animação e muitas surpresas. Será um verdadeiro arraial madeirense, inspirado nas tradições e no espírito da Madeira.

Os bilhetes para a festa poderão ser levantados na receção do ginásio a partir do dia 27 de Maio.