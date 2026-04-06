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Populares denunciam acumulação de lixo no Fanal

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Foto DR

Esta manhã, vários cidadãos que circularam na zona do Fanal, no concelho do Porto Moniz, reportaram ao DIÁRIO a existência de lixo acumulado junto aos contentores ali instalados. A situação, registada em imagem, mostra o depósito de resíduos, com sacos depositados no chão, cenário que coincidiu com o período de afluência registado durante o fim-de-semana de Páscoa.

Questionada sobre a situação, a Câmara Municipal do Porto Moniz, entidade responsável pela gestão de resíduos no concelho, esclareceu que a recolha regular no Fanal ocorre às quintas-feiras.

A autarquia sublinhou que o reforço da operação é activado sempre que existe uma indicação nesse sentido por parte do técnico do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) presente no local.

A última recolha programada tinha sido efectuada na passada quinta-feira. Perante o volume de resíduos gerado pela concentração de visitantes nos últimos dias, o município agendou uma nova intervenção para o início da tarde de hoje, com a previsão de normalização do local até às 13 horas.

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