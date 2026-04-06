Madeira foi pioneira no país ao celebrar crismas na cadeia há 29 anos

O Estabelecimento Prisional do Funchal foi o primeiro do país a receber uma cerimónia de crismas, presidida pelo Bispo do Funchal. D. Teodoro Faria crismou 32 reclusos há 29 anos, no dia 6 de Abril

A cerimónia decorreu no polivalente desse estabelecimento prisional e foram o resultado do trabalho de catequese levado a cabo pelo padre Geraldo Sousa. Dos crismados, 27 eram homens e havia ainda 5 mulheres, entre elas uma cidadã de nacionalidade norte-americana e uma mexicana. Além disso, do grupo de reclusos, oito encontravam-se em prisão preventiva.

Os familiares dos reclusos foram convidados a assistir à cerimónia, sendo que alguns deles foram padrinhos dos crismando. No entanto, houve casos de reclusos que foram padrinhos de outros reclusos.

Na ocasião, D. Teodoro Faria assumiu que a Diocese não estava a fazer tudo ao seu alcance para promover a reinserção social dos reclusos.

"Havia uma outra presença que era importante e esta talvez nós não temos bem organizada: era acompanhar aqueles que saem desta casa na vida em liberdade, para que eles fossem livres 100%, para que não fizessem qualquer acto para virem novamente para esta casa. Ajudá-los a ter trabalho, a ter família, a contrair matrimónio, a educar os seus filhos. Isso é que é educar", referiu D. Teodoro durante a homilia da missa de crismas.