EUA nomeiam novo chefe de missão diplomática na Venezuela

Os Estados Unidos nomearam um novo chefe da missão diplomática na Venezuela, anunciou hoje a encarregada de negócios cessante, Laura Dogu, quase quatro meses após as Forças Armadas norte-americanas capturarem o ex-presidente Nicolás Maduro.

"John Barrett vai chegar em breve à Venezuela para assumir as funções de próximo encarregado de negócios da embaixada dos Estados Unidos em Caracas", escreveu Laura Dogu, nomeada em janeiro, num comunicado divulgado pela embaixada norte-americana na rede social X.

Os dois países retomaram a 05 de março as relações diplomáticas cortadas em 2019, mas ainda não há embaixador no país da América Latina com as maiores reservas de petróleo do planeta.

"A minha missão temporária em Caracas aproxima-se do fim (...) Estou profundamente reconhecida ao Presidente [norte-americano, Donald] Trump e ao secretário [de Estado, Marco] Rubio por me terem confiado a tarefa de dirigir a aplicação do seu plano aqui na Venezuela e de representar os Estados Unidos neste momento histórico, quando estamos a construir uma relação sólida entre os nossos dois países", acrescentou Dogu.

"A equipa em Caracas continuará a avançar com o plano (...) durante esta nova fase das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela, no interesse do povo norte-americano e do povo venezuelano", concluiu.

Sob pressão dos Estados Unidos, a Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que assumiu o poder após a retirada de Maduro da presidência, fez aprovar revisões das leis do petróleo e da mineração, abrindo os setores ao investimento privado, bem como uma amnistia que levou à libertação de centenas de presos políticos (cerca de 500 permanecem atrás das grades), e prometeu também a reforma do sistema judicial.

Trump, que tem repetidamente elogiado a atuação de Rodríguez, está a aligeirar gradualmente as sanções ao país, ao passo que a oposição reclama a realização de eleições.