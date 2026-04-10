Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca homenageia o padre Martins Júnior

O Centro Cívico Cultural e Social da Ribeira Seca vai promover, no próximo domingo, dia 12 de Abril, uma sessão dedicada à figura do padre Martins Júnior, na igreja que serviu durante 56 anos.

A programação, que se insere no ciclo 'Revisitando a obra do Pe. Martins Júnior', vai contar com a celebração da missa, pelas 9 horas, na Igreja da Paróquia da Ribeira Seca, contando com a participação da Tuna de Câmara de Machico e o depoimento da professora Isabel Cardoso. Na ocasião será ainda recitado um poema dedicado ao falecido padre Martins Júnior da autoria do padre Manuel Armando Rodrigues Marques, do Distrito de Aveiro.

Este ciclo de iniciativas decorrer desde o ano passado, como forma de homenagem ao sacerdote falecido há 10 meses.