PSD/M destaca medidas de apoio aos bananicultores da Região

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira esteve hoje na Madalena do Mar, no concelho da Ponta do Sol, junto de produtores de banana da Região, numa iniciativa dedicada a assinalar e reforçar as medidas recentemente anunciadas pelo Governo Regional de apoio ao sector da banana. A visita permitiu contactar directamente com os produtores e sublinhar a importância destas decisões para um sector agrícola que continua a assumir um papel estruturante na economia madeirense.

Em declarações no local, a deputada Bina Pereira explicou que o objectivo da presença do Grupo Parlamentar foi precisamente “reforçar as duas medidas do Governo Regional” direcionadas aos produtores. A parlamentar destacou, desde logo, a distribuição dos dividendos resultantes da gestão da GESBA, referindo que “os dividendos daquilo que é o resultado positivo da gestão da GESBA, que ronda um milhão e cinquenta mil euros, serão distribuídos pelos 2.800 bananicultores”.

Segundo nota à imprensa, a deputada lembrou igualmente a criação de um fundo extraordinário de compensação no valor de 250 mil euros, destinado a apoiar os produtores afectados pelas intempéries registadas no final do ano passado. Como explicou, “esta medida vem no sentido do que já foi anunciado, dos 250 mil euros do fundo de compensação que vem fazer frente aos estragos que os bananicultores sentiram aquando das intempéries dos meses de Novembro e Dezembro”. Segundo detalhou, “em Novembro atingiu mais a zona da Ponta do Sol e da Ribeira Brava, enquanto no mês de Dezembro vitimou bananicultores do concelho da Calheta e da Ponta do Sol”.

Bina Pereira acrescentou ainda que o processo de levantamento dos prejuízos já foi realizado no terreno pelos técnicos competentes, permitindo agora avançar para a fase de compensação. “Os técnicos já estiveram no terreno, nas produções, já tiveram oportunidade de fazer o levantamento das produções que foram vítimas destas intempéries, podendo agora, com este fundo de compensação extraordinário, compensar estes estragos”, afirmou, acrescentando que “a medida é já efectiva e os bananicultores serão chamados individualmente para que, consoante as necessidades próprias, sejam recompensados nesse sentido”.