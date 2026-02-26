Ministro da Administração Interna garante estar "absolutamente blindado"

O ministro da Administração Interna, Luís Neves, disse hoje que respeita as críticas sobre a sua passagem direta de diretor da Policia Judiciária para o Governo, garantindo que está "absolutamente blindado" relativamente à área de informação.

"Se sentisse que havia um mínimo de conflito de interesse relativamente a esta questão, eu próprio não teria aceite" a nomeação para o cargo, disse aos jornalistas Luís Neves, no final da sessão solene de abertura do ano académico 2025/2026 do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna.

O novo ministro foi questionado sobre as críticas do antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho que considerou "um precedente grave" a passagem direta de Luís Neves de diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) para ministro da Administração Interna.

Luís Neves sublinhou que escutou "com o maior respeito" a opinião de Passos Coelho e de "outras pessoas que escreveram e opinaram a esse propósito", mas sustentou que está "absolutamente tranquilo" e que "é saudável" existirem opiniões distintas.

"Nunca houve qualquer interferência, nunca houve qualquer pergunta, nunca houve qualquer pesquisa. Por isso, eu quero dizer que a esse respeito eu estou absolutamente blindado relativamente à área de informação", precisou.