Inteligência Artificial: quem governa o futuro

A inteligência artificial deixou de ser um tema de laboratório para se tornar um espelho onde a sociedade vê as suas escolhas reflectidas, deixou de ser um tema técnico para se tornar um assunto público que molda empregos, direitos e democracia. Não é exagero dizer que as escolhas que fizermos hoje sobre regulação, educação e distribuição de benefícios vão definir se a IA amplia oportunidades ou aprofunda desigualdades.

Não se trata apenas de algoritmos mais rápidos ou de assistentes que respondem por nós; trata-se de decidir que tipo de vida queremos preservar — e que tipo de desigualdades estamos dispostos a tolerar.

Vivemos um momento de dupla oportunidade e risco. Vivemos uma encruzilhada. A IA já acelera diagnósticos médicos, optimiza cadeias logísticas e personaliza ensino; ao mesmo tempo, automatiza tarefas, cria bolhas informacionais e permite decisões opacas que afectam vidas. O cerne da questão não é a tecnologia em si, mas quem a desenha, quem a controla e com que fins.

Por um lado, a IA pode amplificar criatividade, eficiência e bem estar: diagnósticos mais rápidos, processos administrativos menos burocráticos, ferramentas que democratizam o acesso ao conhecimento. Por outro, pode aprofundar exclusões, automatizar decisões opacas e concentrar poder económico e informacional nas mãos de poucos. O problema não é a tecnologia em si, mas a governação que a rodeia. Tal como foi, por exemplo, a energia atómica.

Precisamos de três mudanças urgentes. Primeiro, transparência e responsabilidade: sistemas que influenciam decisões públicas ou privadas devem ser auditáveis e explicáveis. Cidadãos e reguladores têm o direito de saber como e por que uma decisão foi tomada. Segundo, educação e requalificação: a transição tecnológica exige políticas públicas que preparem trabalhadores para novas funções, valorizando competências humanas difíceis de automatizar: pensamento crítico, empatia, criatividade.

Educação e requalificação não são luxos, são políticas públicas essenciais. A automação desloca tarefas, não necessariamente empregos inteiros; preparar trabalhadores para funções que valorizem pensamento crítico, criatividade e competências sociais é investir na resiliência da economia. Programas de formação contínua, parcerias entre empresas e centros de ensino e incentivos à mobilidade profissional são urgentes.

Terceiro, um novo contrato social digital: regras que protejam dados pessoais, garantam justiça algorítmica e distribuam benefícios de forma equitativa, evitando que ganhos de produtividade se transformem apenas em lucros concentrados.

Um novo contrato social digital precisa nascer. Protecção de dados, direitos sobre perfis digitais, regras de propriedade intelectual para criações assistidas por IA e mecanismos de partilha dos ganhos de produtividade devem constar desse pacto. Sem redistribuição, os lucros concentrar-se-ão, enquanto a maioria arcará com os custos da transição.

A responsabilidade não é só do Estado. Empresas, universidades e sociedade civil têm de partilhar a agenda. As empresas devem adoptar práticas éticas, desde o desenho dos produtos; as universidades, formar cidadãos críticos; a sociedade civil, fiscalizar e propor alternativas. Democracia e tecnologia só prosperam quando há participação informada e mecanismos de correcção.

Transparência e responsabilidade são imperativos. Sistemas que influenciam decisões sobre crédito, emprego, saúde ou justiça devem ser auditáveis. Isso implica exigir explicabilidade mínima, registos de decisão e mecanismos de recurso para cidadãos afectados. Sem isso, reproduziremos vieses históricos em escala algorítmica.

Em Portugal, como em muitos países, a oportunidade é também uma chamada à acção: podemos escolher ser consumidores passivos ou protagonistas, sermos proactivos na definição de regras que moldem a IA ao serviço do bem comum. Legislar com base em princípios claros, investir em formação e promover iniciativas públicas que usem IA para o bem comum. Ignorar essa escolha é abdicar de futuro, abdicar da capacidade de moldar um futuro mais justo.

A pergunta que fica não é se a IA vai mudar o mundo — isso já acontece —, mas quem vai decidir como ela muda as nossas vidas. Se queremos um futuro mais justo, sustentável e humano, a resposta exige coragem política, literacia digital e uma ética pública renovada, para garantir que os algoritmos sirvam às pessoas, e não o contrário. Sem isso, corremos o risco de deixar que sejam os algoritmos, as máquinas e os interesses que as controlam, e não os cidadãos, a escrever as regras do nosso amanhã.