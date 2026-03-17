Estudos para vias alternativas avançam por 4,6 milhões Quatro novas ligações visam resolver o problema de saturação das vias Rápida e Expresso. Secretaria das Infraestruturas explica objectivos. Vânia Jesus confronta hoje ministro Pinto Luz sobre mobilidade. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 18 de Março.

Outros destaques:

Machico trava novos AL por seis meses Câmara suspende registos de alojamento local enquanto aguarda novo regulamento municipal. Hugo Marques justifica a medida temporária com o crescimento exponencial do sector nos últimos dois anos.

"O senhor padre nunca excedeu os limites" Antigos estudantes organizaram manifestação de apoio ao professor alvo de averiguação na Escola da Apel. O sacerdote mantém silêncio sobre a denúncia.

Berardo acusado de fraude fiscal

E, por fim, Shaka Lion regressa ao festival Summer Opening.

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