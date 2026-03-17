Unir para fortalecer

Há momentos em que a política exige mais do que presença. Exige disponibilidade para assumir responsabilidades e vontade de colocar a experiência ao serviço de uma causa comum. É nesse espírito que apresento a minha candidatura à presidência da Associação Regional de Autarcas Social-Democratas (ARASD).

Faço-o com a consciência de que o poder local sempre foi um dos pilares mais sólidos do pensamento social-democrata. Foi nas câmaras municipais e nas freguesias que muitas das políticas públicas mais próximas das pessoas ganharam forma. Foi aí que o social-democracia mostrou, ao longo de décadas, a sua capacidade de transformar princípios em soluções concretas para melhorar a vida dos madeirenses e portosantenses.

Conheço bem o valor do trabalho autárquico, a exigência das decisões que têm impacto direto na vida das pessoas e a importância de uma liderança próxima, responsável e comprometida com o interesse público. É nesse quadro que vejo o papel dos autarcas do PSD-M, homens e mulheres que assumem responsabilidades com dedicação e profundo respeito pelas localidades que representam.

A ARASD pode e deve assumir esse papel porque vivemos um tempo particularmente exigente para o poder local. As autarquias enfrentam novas responsabilidades, desafios sociais complexos, maior exigência administrativa e uma pressão crescente para garantir respostas rápidas e eficazes às populações. Governar uma autarquia exige hoje conhecimento, capacidade de gestão e um profundo sentido de responsabilidade. Por isso, considero que um dos pilares fundamentais da ARASD deve ser a formação.

Investir na formação dos autarcas é investir na qualidade da governação local. É dar aos eleitos instrumentos para melhor compreender os desafios jurídicos, financeiros e administrativos que enfrentam. É criar condições para que as decisões políticas sejam cada vez mais informadas, rigorosas e eficazes.

Outro eixo essencial passa pela criação de uma cultura de cooperação entre autarcas social-democratas. Muitas das dificuldades que enfrentamos são semelhantes. Muitas das soluções que encontramos podem ser úteis a outros municípios ou freguesias. Criar espaços de encontro, promover debate e incentivar a troca de experiências é uma forma simples, mas poderosa, de fortalecer a ação política.

Assumirei igualmente funções na Comissão Política do PSD-M, e vejo essa responsabilidade como uma oportunidade adicional para aproximar ainda mais o partido da sua base autárquica. O PSD sempre cresceu quando soube ouvir os seus autarcas e quando valorizou o papel daqueles que estão mais próximos das pessoas.

É também com orgulho que recordo o contributo de Câmara de Lobos para o PSD-M. Trata-se de um concelho que tem dado ao partido quadros, militantes e autarcas dedicados, e que continua a afirmar-se como um espaço de forte implantação social-democrata. O facto de haver dois membros da Comissão Política oriundos de Câmara de Lobos é também sinal da vitalidade política do Concelho e da confiança que o partido deposita na sua capacidade de participação e liderança.

Neste contexto, não posso deixar de dirigir uma palavra de reconhecimento a Miguel Albuquerque, que se prepara para renovar a sua candidatura à liderança do PSD-M. O seu percurso tem sido marcado por uma visão para a Região e por uma liderança que soube afirmar a Madeira e o Porto Santo num contexto político exigente.

Companheiros, termino dizendo que, mais do que um projecto pessoal, esta é uma proposta de trabalho em torno de uma ideia simples: continuar a afirmar o poder local como uma das grandes forças da social-democracia.

Com experiência, mas igualmente com confiança na capacidade de todos os companheiros autarcas social-democratas, convido-vos a enfrentar os desafios do presente e do futuro neste projecto que não é meu, mas é de todos.