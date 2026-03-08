Israel ataca e "desmantelou" quartel-general da Força Espacial em Teerão

O exército israelita revelou hoje que atacou e "desmantelou", em Teerão, o quartel-general da Força Espacial da Guarda Revolucionária do Irão, que incluía instalações de investigação espacial.

Em comunicado, o exército assinala que a instalação atacada servia para "controlar um satélite lançado em agosto de 2022 com o qual o Irão observava o Estado de Israel e os seus residentes".

O exército revelou ainda que "concluiu uma nova onda de ataques à capital iraniana, na qual afirma ter também atacado 50 'bunkers' de munições, uma base da milícia Basij, um centro de comando interno e um complexo da Guarda Revolucionária".

Sobre o quartel-general da Força Espacial, explica que "servia como centro de receção, transmissão e investigação para a Agência Espacial Iraniana".

"O local incluía instalações de investigação, assim como uma estrutura de comando e controlo para o satélite 'Khayyam', lançado em agosto de 2022 e utilizado pela CGRI [Guarda Revolucionária] para promover atividades terroristas e vigiar o Estado de Israel e os seus residentes", acrescenta.

Os Estados Unidos e Israel iniciaram, em 28 de fevereiro, uma guerra contra o Irão que já causou mais de 1.300 mortos no lado iraniano, segundo Teerão, que lançou ataques contra vários dos seus vizinhos que albergam bases norte-americanas, enquanto os bombardeamentos de Israel no Líbano já causaram quase 400 mortes, no seu confronto com o grupo xiita Hezbollah.