Falta de formações impede agricultores de comprar produtos fitofarmacêuticos, denuncia o PS

A presidente do PS-Madeira denunciou, hoje, que a falta de formações específicas para aplicação de produtos fitofarmacêuticos está a impedir centenas de agricultores de adquirirem estes produtos. A posição foi divulgada em comunicado do partido.

Segundo Célia Pessegueiro, desde o início deste ano que apenas os agricultores com formação e cartão habilitante podem comprar estes produtos, situação que está a criar constrangimentos na actividade agrícola.

A dirigente socialista indicou que tem recebido várias queixas, incluindo no concelho da Ribeira Brava, onde, de acordo com disse, o último curso de formação foi realizado no ano passado, apesar de terem sido prometidas novas acções para este ano.

Célia Pessegueiro alertou os serviços do Governo Regional para a necessidade de retomar estas formações, defendendo que compete à Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural promover o curso de aplicador de produtos fitofarmacêuticos.

“Numa Região onde o declínio da agricultura e o abandono dos campos avança a uma velocidade cada vez mais preocupante, não é compreensível, nem aceitável que o Governo Regional continue nesta inércia e passividade”, afirmou.