Seguro doa 1.500 metros de material para cartazes para fazer lonas de cobertura de casas

O candidato presidencial António José Seguro doou hoje 1.500 metros de material não impresso destinado a cartazes de propaganda política para fazer lonas de cobertura para as casas afetadas pela tempestade Kristin, disse fonte oficial da candidatura.

De acordo com a candidatura, Seguro abdicou de colocar um cartaz e entregará "1.500 metros de lonas para cobrir telhados e equipamentos de famílias afetadas" pela tempestade Kristin, que afetou a região Centro na noite de terça para quarta-feira.

"É material que não está impresso, portanto sem qualquer mensagem" política, refere a mesma fonte, adiantando também que as lonas começaram a ser entregues hoje e o "processo de distribuição estará concluído até ao final do dia".

Segundo a candidatura, as lonas serão entregues aos bombeiros voluntários de Leiria, Castelo Branco, Ourém (distrito de Santarém) e Condeixa-a-Nova (distrito de Coimbra), e cada um "fará depois a distribuição no seu distrito, de acordo com as necessidades".

Nove pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois três óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.