Macron quer trabalhar com Seguro para "reforçar laços" entre Portugal e França

O Presidente francês, Emmanuel Macron, foi um dos primeiros líderes mundiais a felicitar António José Seguro pela eleição como Presidente português, com quem se comprometeu a trabalhar "para reforçar os laços" entre Portugal e França.

"Parabéns ao António José Seguro pela sua eleição para a Presidência de Portugal. Trabalharemos juntos para reforçar os laços entre Portugal e França e dar vida ao nosso Tratado de Amizade e Cooperação, assinado no Porto durante a minha visita, há quase um ano. Ao serviço dos franceses e dos portugueses, e de uma Europa que decide por si mesma, mais competitiva, mais soberana, mais forte!", escreveu Macron, na rede social X.

Na mesma rede, o grupo dos Socialistas e Democratas (S&D, a que pertence o PS) no Parlamento Europeu escreveu: "Estamos muito felizes por celebrar a vitória do António em Portugal".

A eleição do candidato apoiado pelo PS é "um momento de esperança para a democracia e uma clara celebração dos valores socialistas --- solidariedade, justiça e esperança por um futuro mais justo".

A líder do S&D, Iratxe García Pérez, recuperou o verso "o povo é quem mais ordena", da canção "Grândola Vila Morena", de Zeca Afonso, considerada um hino da revolução do 25 de Abril, para felicitar Seguro pela "vitória esmagadora contra o populismo e contra a extrema-direita xenófoba".

"O socialismo está vivo e recomenda-se! É uma vitória da democracia, da tolerância e do movimento progressista europeu", disse, na rede X.

O presidente do Governo espanhol e líder dos socialistas espanhóis (PSOE), Pedro Sánchez, não reagiu até ao momento.

António José Seguro tornou-se hoje no Presidente da República eleito com o maior número de votos expressos em 50 anos de democracia, ao superar os 3.459.521 de Mário Soares no sufrágio de 1991.

Na segunda volta das eleições presidenciais de hoje, o antigo secretário-geral do Partido Socialista chegou aos 3.477.717 de votos quando ainda faltavam apurar 21 freguesias e oito consulados, de acordo com os dados da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

Até hoje, Mário Soares, na sua reeleição em 1991, tinha sido o Presidente da República eleito com maior número de votos (3.459.521 em mais de oito milhões de eleitores) e maior percentagem (70,35%).

Dos mais de 11 milhões de inscritos para estas eleições presidenciais, mais de quase 3,5 milhões votaram em Seguro, com André Ventura a obter mais de 1,7 milhões de votos, segundo os dados das 22:15, que apontavam para um abstenção próxima dos 50%.

Com votos ainda por contar, o novo Presidente da República tem uma percentagem superior a 66%, enquanto o líder do Chega supera os 33%.

Esta foi a 11.ª vez que os portugueses foram chamados a escolher o Presidente da República em democracia, desde 1976.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).