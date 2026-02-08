Seguro vence com votos entre os 67 e 71,4% segundo a projecção da TVI/CNN

A projecção realizada pela Pitagórica para a TVI/CNN Portugal dá a vitória a António José Seguro, que deverá obter entre 67 e 71,4% dos votos nesta segunda volta das eleições presidenciais.

Já o líder do Chega, André Ventura, deverá colher entre 28,6 e 33% dos votos, ficando a aproximadamente 38 pontos percentuais de distância para o candidato apoiado pelo PS e pelas facções moderadas.

António José Seguro deverá obter um dos resultados mais expressivos em eleições presidenciais.