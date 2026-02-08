Seguro vence Câmara de Lobos com mais 62 votos do que Ventura

António José Seguro venceu no concelho de Câmara de Lobos, conseguindo mais 62 votos do que André Ventura, nesta segunda volta das eleições presidenciais.

O candidato apoiado pelo PS e pelas facções moderadas obteve 51,98% (8.420 votos), contra 49,82% do candidato e líder do Chega. Uma luta bem mais renhida do que a que teve lugar na primeira volta. Com 11 candidatos na corrida a Belém, Ventura convenceu Câmara de Lobos, colhendo 3.511 votos a mais do que António José Seguro, que foi então o segundo mais votado.

As eleições presidenciais foram bastante disputadas neste concelho presidido pelo social-democrata Celso Bettencourt, com o candidato do Chega a vencer Quinta Grande e Jardim da Serra e o candidato apoiado pelos socialistas a ganhar em Câmara de Lobos, Estreito e Curral das Freiras.

A título de curiosidade, quando faltava apurar a maior freguesia do concelho (Câmara de Lobos), os dois candidatos estavam praticamente em empate técnico, com o António José Seguro a bater André Ventura por um voto.