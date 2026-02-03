Defesa forte da UE é fundamental para preservar relações com EUA

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu hoje que "uma defesa mais forte" da União Europeia (UE) é "essencial para preservar as relações transatlânticas", face às tensões geopolíticas globais.

"Está claro que uma defesa europeia mais forte é essencial para preservar as relações transatlânticas", disse António Costa, em declarações à agência noticiosa Ansa, durante a apresentação do seu anuário fotográfico em Bruxelas.

"Nesse sentido, a posição [do Presidente norte-americano, Donald] Trump ajudou a criar uma posição comum na Europa e hoje esse processo está em andamento", adiantou o responsável, no evento que decorreu no Instituto Italiano de Cultura.

António Costa adiantou: "Não precisamos de 27 grandes exércitos, mas de 27 Estados-Membros que contribuam para a defesa comum da UE. Precisamos de maior complementaridade, padronização e interoperabilidade".

Desde que Donald Trump regressou à Casa Branca, em janeiro de 2025, as relações transatlânticas têm vindo a ser pautadas por tensões entre os Estados Unidos e a União Europeia, que refletem diferenças estratégicas e económicas visíveis num contexto global instável.

Embora Bruxelas e Washington continuem aliados próximos, sobretudo no âmbito da NATO e no apoio à Ucrânia, existem fricções em áreas como políticas comerciais, subsídios industriais, regulação tecnológica e prioridades geopolíticas.

As ameaças tarifárias e de protecionismo norte-americanas têm gerado preocupação em vários países europeus, que receiam perda de competitividade.

Ao mesmo tempo, a UE procura afirmar maior autonomia estratégica, equilibrando a relação com os Estados Unidos na ótica dos seus próprios interesses económicos e políticos.

A 01 de dezembro de 2024, António Costa começou o seu mandato de dois anos e meio à frente do Conselho Europeu, sendo o primeiro socialista e o primeiro português neste cargo.