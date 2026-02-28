Rússia diz que justificação de Trump para atacar o país é infundada

A Rússia afirmou considerou hoje infundada a justificação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para atacar o Irão em conjunto com Israel.

"As declarações feitas hoje pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no sentido de que esta operação tinha como objetivo impedir que o Irão adquirisse uma arma nuclear, não são justificadas. São infundadas", declarou o representante permanente da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia.

Israel e Estados Unidos lançaram hoje um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que a operação visou "eliminar ameaças iminentes" do Irão, enquanto o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, confirmou a ação conjunta contra o que classificou como uma "ameaça existencial".

Segundo a Cruz Vermelha iraniana, já foram registados pelo menos 200 mortos e cerca de 750 feridos.

Portugal, França, Alemanha e Reino Unido já condenaram os ataques iranianos.