Hillary Clinton alega nunca ter conhecido criminoso sexual Jeffrey Epstein

A antiga secretária de Estado norte-americana Hillary Clinton afirmou hoje perante congressistas que não conhecia o criminoso sexual Jeffrey Epstein nem tinha conhecimento das suas atividades criminosas, no início de sessões que incluirão também o ex-Presidente Bill Clinton.

"Não fazia ideia das suas atividades criminosas. Não me lembro de ter encontrado o Sr. Epstein", declarou Hillary Clinton numa nota inicial que divulgou nas redes sociais.

Os testemunhos decorrem à porta fechada em Chappaqua, localidade no estado de Nova Iorque onde os Clinton residem, após meses de trocas de acusações entre o antigo casal presidencial democrata e a Comissão de Supervisão da Câmara dos Representantes, controlada pelos republicanos.

Será a primeira vez que um ex-Presidente dos Estados Unidos é obrigado a depor perante o Congresso.