Espanha extradita para Portugal alegado traficante reclamado pela Justiça

As autoridades espanholas entregaram à Polícia Judiciária (PJ) portuguesa um cidadão estrangeiro, de 25 anos, investigado por "fortes suspeitas" de tráfico de droga, no âmbito de um processo de extradição interposto pela Justiça portuguesa, informou hoje a PJ.

O suspeito era alvo de uma investigação a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE), tendo os operacionais da PJ apurado que fazia parte de um grupo que se dedicava à receção, em Portugal, de encomendas contendo produto estupefaciente e à sua posterior distribuição na área da Grande Lisboa, adianta um comunicado.

Para a atividade ilícita, acrescenta a PJ, o suspeito recorria "a esquemas de ocultação e fracionamento, destinados a dificultar a ação das autoridades".

"No decurso das diligências de investigação foram apreendidas quantidades muito significativas de haxixe, de qualidade conhecida como 'dry haxixe' (derivado concentrado da resina da canábis), liamba, heroína, anfetaminas e MDMA (ecstasy).

Contra o suspeito havia sido emitido um mandado de detenção europeu que foi cumprido no Aeroporto de Madrid pelo Cuerpo Nacional de Polícia quando o este se preparava para embarcar num voo com destino a um país da América Latina.

A Judiciária sublinha que a sua detenção, e a posterior extradição, só foi possível graças à grande rapidez com que foi emitido o mandado de detenção europeu e à estreita cooperação existente com o Cuerpo Nacional de Policia de Espanha.

O detido, de 25 anos, foi quinta-feira ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.