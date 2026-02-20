Espanha vai pedir à UE que levante sanções à Presidente interina da Venezuela

A Espanha vai pedir à União Europeia (UE) que levante as sanções contra a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, anunciou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, em Barcelona.

"Vamos pedir oficialmente à União Europeia que levante as sanções" contra Delcy Rodríguez, "porque a União Europeia precisa enviar um sinal, um sinal de que estamos a avançar na direção certa nesta nova fase", disse Albares.

O ministro espanhol recordou a recém-aprovada lei de amnistia, sancionada na quinta-feira pela Assembleia Nacional da Venezuela, como "uma grande notícia".

"As sanções nunca são um fim em si mesmas; são um meio para atingir objetivos, uma forma de fomentar um diálogo amplo, pacífico e democrático na Venezuela", argumentou o ministro.

"Se foram dados passos nesse sentido, a União Europeia também deve dar os seus", continuou Albares.

O ministro espanhol assinalou que o ex-Presidente venezuelano Nicolás Maduro, capturado no início de janeiro durante uma operação militar norte-americana e atualmente detido nos Estados Unidos, nunca foi alvo de sanções europeias, "porque, normalmente, quando a União Europeia estabelece sanções individuais, exclui sempre os presidentes e os ministros dos Negócios Estrangeiros, precisamente para manter as linhas de diálogo abertas".

Rodríguez foi incluída na lista de autoridades venezuelanas sancionadas em junho de 2018 e, desde então, está proibida de entrar no território da UE devido ao seu papel na eleição presidencial realizada na Venezuela nesse ano, que permitiu a Maduro garantir um segundo mandato.