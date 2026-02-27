ONU apela à "calma" e fim da violência entre Paquistão e Afeganistão

As Nações Unidas apelaram hoje à "calma" entre o Paquistão e o Afeganistão, depois de Islamabad ter declarado "guerra aberta" contra os talibãs, em resposta à onda de ataques afegãos na quinta-feira, bombardeando Cabul, Paktia e Kandahar.

"Mais uma vez, apelo à calma e ao respeito pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, em particular a proteção dos civis, nas atuais tensões entre o Paquistão e o Afeganistão, que infelizmente resultaram em violência", afirmou o relator especial da ONU para o Afeganistão, Richard Bennett, que afirmou que "uma desaceleração imediata é essencial".

O ministro da Informação do Paquistão, Ataulá Tarar, afirmou hoje que os ataques paquistaneses, enquadrados na operação "Ira da Verdade", mataram mais de 130 alegados talibãs, antes de salientar que "estima-se que haja muito mais baixas em ataques contra alvos militares em Cabul, Paktia e Kandahar".

Também o ministro da Defesa do Paquistão, Khawaja Asif, afirmou esta madrugada que o seu país entrou numa "guerra aberta" com o Afeganistão, após intensos combates ao longo da sua fronteira.

"A nossa paciência acabou. A partir de agora, entramos em guerra convosco", escreveu Asif dirigindo-se ao Afeganistão numa mensagem na rede social X.

O porta-voz do regime talibã, Zabihulá Muyahid, confirmou os bombardeamentos, embora tenha negado o número de vítimas, depois das autoridades afegãs tgerem afirmardo que a onda de ataques de quinta-feira resultou na morte de mais de 50 militares paquistaneses ao longo da Linha Durand --- que marca os 2.640 quilómetros de fronteira entre os dois países.

As hostilidades eclodiram dias depois de as autoridades afegãs terem denunciado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas bombardeamentos levados a cabo pelo Paquistão contra o país, afirmando que os ataques causaram a morte de mais de uma dezena de civis.

Islamabad argumentou que os ataques aéreos foram lançados contra "acampamentos e esconderijos terroristas" do grupo armado Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP), conhecido como talibã paquistanês, e do grupo Estado Islâmico, numa operação de resposta aos recentes ataques suicidas que ocorreram em solo paquistanês.