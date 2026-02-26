Parlamento elege Margarida Pocinho para entidade dos direitos das pessoas com deficiência

A Assembleia Legislativa da Madeira elegeu, esta manhã, Margarida Pocinho para sua representante no conselho consultivo do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Registou 37 votos a favor, 7 votos contra e 3 votos em branco.

O nome da candidata foi apresentado pelo PSD e CDS/PP. Margarida Pocinho é Professora Associada com Agregação em Psicologia na Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira, é musicoterapeuta, autora de mais de uma dezena de livros e fez parte de comissões científicas de encontros internacionais, bem como de comissões de honra.

O Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência é a entidade independente em Portugal, criada pela Lei n.º 71/2019, responsável por promover, proteger e monitorizar a implementação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.