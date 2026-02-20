Número de mortos após a passagem do ciclone Gezani em Madagáscar sobe para 62

O número de mortos após a passagem do ciclone Gezani em Madagáscar, este mês, subiu para 62 e pelo menos 13 pessoas continuam desaparecidas, de acordo com o mais recente balanço ontem divulgado.

A maioria das vítimas foi registada na cidade de Toamasina, que tem cerca de 400.000 habitantes, de acordo com dados atualizados publicados pelo Gabinete Nacional de Gestão de Riscos e Catástrofes.

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) indica que há 35.000 deslocados e 382.000 pessoas a necessitar de ajuda humanitária urgente neste país vizinho de Moçambique.

Os danos nas habitações são significativos: 25.000 casas foram destruídas, bem como mais de 750 salas de aula.

O ciclone Gezani, que assolou o país em 10 de fevereiro, seguiu depois em direção a Moçambique e, apesar de ter permanecido a cerca de 50 quilómetros da costa, provocou pelo menos quatro mortos e causou estragos na região de Inhambane, cidade costeira no sul do país lusófono.