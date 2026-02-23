Diplomacia venezuelana pede na ONU a libertação de Nicolás Maduro

O Governo venezuelano pediu hoje que os Estados Unidos libertem de imediato o ex-Presidente Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, capturados a 03 de Janeiro por forças militares norte-americanas em Caracas.

Esta foi uma das exigências apresentadas na sessão inaugural do Conselho dos Direitos Humanos da ONU pelo ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano, Yvan Gil Pinto, que reclamou igualmente o levantamento de todas as sanções contra o seu país e o respeito generalizado pela soberania dos Estados.

Nesse sentido, Gil Pinto denunciou que Maduro foi detido de forma arbitrária e no "pleno exercício das suas funções", numa operação que provocou uma centena de mortos.

Contudo, o chefe da diplomacia venezuelana sublinhou também que as autoridades da Venezuela abriram com os Estados Unidos "um canal diplomático para dirimir divergências", mas "não a partir da subordinação", antes "com a convicção de que o diálogo entre os Estados é o único caminho civilizado entre nações".

Gil Pinto referiu, como prova da boa vontade do Governo atualmente liderado por Delcy Rodríguez, que a Venezuela renovou recentemente a cooperação com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos.

Apontou que dessa forma, se "reabrem espaços de diálogo técnico" com aquele organismo.