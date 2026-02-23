Raio X na Calheta mantém calendário e deverá avançar até final do primeiro semestre

A instalação do serviço de Raio X no Centro de Saúde da Calheta mantém-se dentro do calendário previsto e deverá concretizar-se até ao final do primeiro semestre deste ano, confirmou a Secretária Regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas à margem do curso sobre intervenções em infraestruturas de circulação subterrânea, dedicado à resposta a emergências em túneis rodoviários, que decorre na Calheta, onde a governante explicou que o processo está dependente de intervenções prévias no edifício e de procedimentos administrativos necessários.

Segundo referiu, existe a necessidade de realizar obras na unidade, que dispõe de internamento e de serviço de urgência a funcionar 24 horas, sublinhando que a concretização do projecto implica também a obtenção de autorização da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, proprietária do imóvel onde funciona o centro de saúde.

Micaela Freitas indicou que estes passos são essenciais para garantir que a instalação do equipamento decorra com todas as condições técnicas e legais, reiterando que o objectivo é cumprir o prazo estabelecido para disponibilizar este meio complementar de diagnóstico à população do concelho.

O Centro de Saúde da Calheta foi inaugurado a 16 de Setembro de 2020, após uma profunda intervenção de requalificação que se prolongou por cerca de um ano e representou um investimento de aproximadamente 3,5 milhões de euros. A remodelação permitiu modernizar as instalações e reforçar a capacidade de resposta da unidade, que reabriu com serviço de urgência a partir das 21 horas no dia da inauguração.

A futura instalação do serviço de Raio X surge como mais um passo no reforço das valências disponíveis, respondendo a uma necessidade há muito identificada na zona oeste e permitindo reduzir deslocações para outros concelhos para a realização de exames complementares.