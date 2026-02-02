Clínica Veterinária | Biovetnatura
Durante a sua vida, a necessidade dos animais varia. Tal como uma criança ele irá crescer, procurar a sua identidade, manifestar o seu carácter, e envelhecer. Estamos cá para o ajudar a acompanhar todas essas fases do seu desenvolvimento.
O que defendemos
👨⚕️ O SEU MÉDICO
A personalização dos cuidados médicos e a construção de uma relação sem assimetrias e de confiança. Afinal, fazemos todos parte de uma grande família.
❤️ SAÚDE EM 1. º LUGAR
O nosso foco é sensibilizar, prevenir, cuidar, contribuindo para a promoção a todos os animais de uma vida digna, cheia de saúde e bem-estar.
📞 DISPONIBILIDADE
Estamos sempre ao seu lado. Tem dúvidas, precisa de aconselhamento? Conte connosco.
🩺 ENFERMAGEM
Serviços de enfermagem veterinária contínuos, dando ao paciente todos os cuidados e terapêuticas contribuindo para a sua rápida recuperação.
📋 ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO
Com
uma aposta concisa na gestão dos dados e dos registos clínicos, estamos em
condições de prestar um acompanhamento contínuo aos nossos pacientes.
Porque confiar é muito importante para quem cuida!
Nós cuidamos.
🏥 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS
Recursos de excelência e espaço acolhedor. Tudo o que precisa!
Serviços
- Consultas e vacinação;
- Consultas ao domicílio;
- Análises clínicas e meios de diagnóstico auxiliares;
- Cirurgia geral;
- Serviço de enfermagem e acompanhamento clínico;
- Identificação eletrónica (microchip);
- Geriatria;
- Atendimento a grandes animais.
Ligue-nos: 966 529 489 | 291 575 122
Nós cuidamos!
Pode ainda contactar-nos pela via alternativa: [email protected]
