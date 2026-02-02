Clínica Veterinária | Biovetnatura

Durante a sua vida, a necessidade dos animais varia. Tal como uma criança ele irá crescer, procurar a sua identidade, manifestar o seu carácter, e envelhecer. Estamos cá para o ajudar a acompanhar todas essas fases do seu desenvolvimento.

O que defendemos

👨‍⚕️ O SEU MÉDICO

A personalização dos cuidados médicos e a construção de uma relação sem assimetrias e de confiança. Afinal, fazemos todos parte de uma grande família.

❤️ SAÚDE EM 1. º LUGAR

O nosso foco é sensibilizar, prevenir, cuidar, contribuindo para a promoção a todos os animais de uma vida digna, cheia de saúde e bem-estar.

📞 DISPONIBILIDADE

Estamos sempre ao seu lado. Tem dúvidas, precisa de aconselhamento? Conte connosco.

🩺 ENFERMAGEM

Serviços de enfermagem veterinária contínuos, dando ao paciente todos os cuidados e terapêuticas contribuindo para a sua rápida recuperação.

📋 ACOMPANHAMENTO PERSONALIZADO

Com uma aposta concisa na gestão dos dados e dos registos clínicos, estamos em condições de prestar um acompanhamento contínuo aos nossos pacientes.

Porque confiar é muito importante para quem cuida!

Nós cuidamos.

🏥 RECURSOS HUMANOS E MATERIAIS

Recursos de excelência e espaço acolhedor. Tudo o que precisa!

Serviços

Consultas e vacinação;

Consultas ao domicílio;

Análises clínicas e meios de diagnóstico auxiliares;

Cirurgia geral;

Serviço de enfermagem e acompanhamento clínico;

Identificação eletrónica (microchip);

Geriatria;

Atendimento a grandes animais.

Ligue-nos: 966 529 489 | 291 575 122

Nós cuidamos!

Pode ainda contactar-nos pela via alternativa: [email protected]

Para mais informações, consulte:

https://biovetnatura.pt/

https://www.facebook.com/biovetnatura

https://www.instagram.com/biovetnatura

https://www.tiktok.com/@biovetnatura