Pensões já custam 464 milhões à Segurança Social

Pensões cresceram 31 milhões num ano. Assim se faz a manchete desta edição do seu DIÁRIO de sempre para este dia domingo, 1 de Fevereiro de 2026. "O encargo da Segurança Social com as prestações de velhice, invalidez e sobrevivência ultrapassou os 464 milhões de euros em 2025", acrescentamos. Tema para ler na página 9.

Como tema da foto de primeira página, os efeitos da tempestade em Leiria. "Não estão sozinhos neste momento", diz o "Bispo madeirense de Leiria-Fátima" que "destacou a 'humanidade solidária' num momento de 'sofrimento físico, emocional e espiritual' das vítimas da depressão Kristin". Já a preparar o que vem a partir de hoje e nos próximos dias, as "Forças Armadas vão reforçar meios no terreno devido à eventualidade de cheias", acrescentamos, temática que poderá ler na dupla 14 e 15.

Na rubrica 'Geração do Futuro' damos a conhecer o "saxofonista madeirense, Tomé Barrios" que "está a iniciar a licenciatura em Antuérpia e mostra que é preciso coragem para sair da ilha", com o título A solo com a Banda Real Belga, em matéria que poderá ler nas páginas 6 e 7. Já nas páginas 36 e 37, saiba que a "nova geração de talentos sobe a palco com a Orquestra Clássica da Madeira".

Outros dois temas merecem destaque na primeira página para a sua leitura. Trupes do Carnaval apoiadas com 340 mil euros, que pode encontrar na página 3; e Quatro julgados por agressões em rua violenta, sendo que "um dos arguidos é acusado de tentativa de homicídio por esfaquear imigrante", que pode ler na página 11.

Isto e muitos mais temas que pode ler no seu DIÁRIO neste domingo.