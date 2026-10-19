Adiado início do julgamento do ex-primeiro-ministro José Sócrates

O início do julgamento do antigo primeiro-ministro José Sócrates por branqueamento de capitais foi hoje adiado para 30 de outubro, para que o tribunal possa decidir questões prévias que podem pôr em causa a realização do julgamento.

A decisão foi anunciada pelo juiz-presidente do coletivo, Rúben Vieira, na sequência de dois requerimentos apresentados na sexta-feira pela defesa de José Sócrates, sobre os quais o Ministério Público pediu um prazo de três dias para se pronunciar.

No processo, que resultou da decisão instrutória do processo Operação Marquês, é ainda arguido o empresário Carlos Santos Silva, igualmente por branqueamento de capitais.