Cerca de 2.400 detenções em França no sábado com 997 polícias e agentes feridos

Cerca de 2.400 pessoas foram detidas no sábado em França, durante os protestos contra o aumento do custo de vida, marcado por violência, e cerca de 1.000 polícias e agentes ficaram feridos, dos quais sete em estado grave.

Segundo um balanço do Ministério do Interior, as autoridades realizaram 2.397 detenções, com múltiplos episódios de violência e pilhagens.

Ao todo, ficaram feridos 997 polícias e agentes de natureza militar perante os atos de violência registados nos protestos de sábado.

Segundo o Ministério do Interior, saíram às ruas no sábado, em protesto, 550.000 pessoas. A organização diz terem participado 800.000.

As autoridades francesas condenaram a desordem e a violência, que terá afetado 1.500 comerciantes e causado centenas de milhões de euros em prejuízos.