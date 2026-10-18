Detidas 855 pessoas em Paris no sábado durante os protestos sociais em França
As forças de segurança francesas detiveram 855 pessoas no sábado em Paris, na sequência dos protestos, que resultaram em confrontos com a polícia em muitas cidades, edifícios públicos vandalizados e saques a centenas de estabelecimentos comerciais.
O número foi divulgado hoje pela Prefeitura de Polícia de Paris, que precisou que se trata de dados recolhidos até às 08:00 (07:00 em Lisboa) e assegurou que o trabalho judicial vai continuar, nomeadamente com a análise de imagens de vídeo, que permitirá identificar outros autores de atos violentos.
A Prefeitura de Polícia de Paris recordou que a orientação do primeiro-ministro, Sébastien Lecornu, é de que essas pessoas "devem responder pelos seus atos" e enfrentar as consequências civis e penais decorrentes das suas ações.
Na ausência de um balanço atualizado para toda a França, o ministro do Interior, Laurent Núñez, indicou às 20:00 de sábado (19:00 em Lisboa) que, até aquele momento, tinham sido registadas 1.200 detenções, num dia em que 150 polícias e gendarmes ficaram feridos.
Os protestos, convocados por diversos coletivos, em particular estudantes, mas também sindicatos e antigos líderes do movimento dos "coletes amarelo", levaram 550.000 pessoas às ruas em toda a França, segundo Laurent Núñez, mas, segundo os organizadores, foram mais de 800.000 manifestantes.
Esta manhã, em algumas zonas comerciais do centro de Paris, o cenário era de montras de lojas totalmente destruídas, com vidros espalhados pelas ruas e, em algumas delas, ainda barricadas com contentores, vedações, bicicletas e mobiliário urbano.