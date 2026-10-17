Colocados 52 mil estudantes no ensino superior, mais 14,8% do que no ano passado

Cerca de 52 mil alunos conseguiram colocação numa instituição de ensino superior através do concurso nacional de acesso, que terminou com mais 6.718 colocados do que no ano passado.

Os resultados última fase do concurso serão divulgados às 00:01 de domingo, na página do Instituto para o Ensino Superior, mas os dados oficiais divulgados hoje dão conta de 52.008 estudantes colocados entre as três fases.

Em relação ao ano passado, as instituições de ensino superior públicas recebem mais 6.718 caloiros, que representam um aumento de 14,8% face a 2025/2026, ano marcado por um número excecionalmente baixo de estudantes colocados.

Para este ano, as universidades e politécnicos disponibilizaram 56.228 vagas, 92,5% das quais ocupadas no final do concurso.

As universidades, que recebem a maioria dos alunos colocados através do concurso nacional de acesso (60%), registam a taxa de ocupação mais elevada (97,2%).

Entre as 30 instituições de ensino superior, 17 chegaram ao final do concurso com uma taxa de ocupação superior a 90%.

A lista é encabeçada pela Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril, que preencheu 102,1% das vagas iniciais, seguindo-se o ISCTE -- Instituto Universitário de Lisboa (99,8%), as universidades do Porto (99,4%) e de Lisboa (99,3%), o instituto politécnico do Porto (99,3%) e a Universidade Nova da Lisboa (99,1%).

Entre os institutos politécnicos (IP), a taxa de ocupação foi mais baixa, rondando os 86,2%, com o fundo da tabela a ser ocupado pelos IP de Beja (66,5%), Guarda (64,3%), Tomar (63,7%) e Bragança (49,3%).

Por área, os cursos das áreas de Humanidades e Serviços de Transporte ocuparam todas as vagas, seguindo-se entre os mais concorridos Informação e Jornalismo (90,4%), Ciência Sociais e do Comportamento (98,9%) e Direito (98,6%).

Pelo contrário, as áreas que deixaram mais vagas por preencher são Agricultura, Silvicultura e Pescas (48,8%), Serviços de Segurança (54,3%) e Indústrias Transformadoras (60,2%).

A 3.ª fase do concurso contou com 4.524 candidatos, tendo sido colocados 1.168 estudantes.

A esmagadora maioria dos candidatos já tinha tentado ingressar no ensino superior através das anteriores fases do concurso, mas ou não ficaram colocados (45%) ou não chegaram a matricular-se na opção em que entraram (38%).

As instituições de ensino superior disponibilizaram 3.256 vagas, a que se somaram 638 lugares libertados por candidatos e matriculados anteriormente que foram agora colocados na terceira fase, uma vaga adicional criada por desempate e 21 vagas adicionais criadas para candidatos sem classificação final.

Concluídas as três fases do concurso, sobraram 2.103 vagas.

Após receberem os resultados, os estudantes colocados na 3.ª fase terão até terça-feira para matricular-se.