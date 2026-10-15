Noite de Fado no Capoeira Lounge Bar

No próximo sábado, dia 10, a partir das 20h00, o Capoeira Lounge Bar, no Caniço de Baixo, convida-o para uma inesquecível Noite de Fado.

Deixe-se envolver pela emoção e autenticidade da música portuguesa num espetáculo intimista com a talentosa fadista Sofia Ferreira, acompanhada pelos seus guitarristas. Uma noite única dedicada à tradição, à cultura e aos sons que marcam a alma portuguesa.

A entrada é livre e o ambiente acolhedor do Capoeira Lounge Bar torna esta a ocasião perfeita para desfrutar de momentos especiais em família ou entre amigos.

Capoeira Lounge Bar – Caniço-de-Baixo

Rua Baden Powell, Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2