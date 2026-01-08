Turbulência nas ligações com Lisboa

A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO da conta da turbulência em torno do Subsídio Social de Mobilidade. Os ministros das Infraestruturas e das Finanças contradizem-se, 12 horas após a publicação das novas regras. A exigência de não dívida nos reembolsos está a revoltar os madeirenses e o Governo Regional diz já ter enviado um ofício a pedir recuo na “portaria inadequada”. Na Assembleia Legislativa da Madeira prepara-se uma posição conjunta e o JPP avança para o Tribunal Constitucional. O lançamento da plataforma digital foi adiado para hoje.

Na Venezuela, o isolamento adensa drama. O encerramento do espaço aéreo naquele país da América do Sul adia reencontros familiares aguardados há anos. “A gente vive com a cruz na mão todos os dias”, diz a agente de viagens Diana Rodriguez.

Nesta edição dizemos-lhe, também, que nunca houve tantas vítimas encarceradas. O número de ocorrências aumentou 87% em 2025, ano em que os resgates nas serras voltaram a subir.

Saiba, igualmente, que a impermeabilização dos solos é perigo crescente. O investigador Sérgio Lousada identifica lacunas na drenagem de águas e nos planos de emergência e deixa recomendações sobre gestão do território.

Por fim, leia mais sobre o caso de um ex-futebolista que foi apanhado com 14 quilos de heroína. Começa hoje no Funchal o julgamento de luso-angolano detido na posse de quantidade recorde de droga.

