Corina Machado declara-se pronta para liderar o país

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, afirmou hoje que a coligação política que dirige deveria liderar a Venezuela após a prisão do ex-presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos.

Corina Machado, em entrevista à cadeia norte-americana CBS, disse que a coligação oposicionista está pronta e disposta a servir o "povo" da Venezuela.

Machado, ex-parlamentar, venceu as primárias para desafiar Maduro na eleição presidencial venezuelana de 2024.

Questionada diretamente sobre se considera se deve ser a próxima líder da Venezuela, Machado respondeu: "Absolutamente", referindo ainda que a sua coligação tem González como presidente eleito.

O Governo de Caracas impediu Corina de se candidatar, levando-a a ceder o lugar ao diplomata reformado Edmundo González.

Os Estados Unidos e outros governos reconheceram González como vencedor das eleições depois de o Executivo de Maduro ter sido acusado de manipular a contagem dos votos.

Durante a mesma entrevista à CBS, Corina Machado enfatizou que "o povo da Venezuela já escolheu" quem deve dirigir o Governo de Caracas.

"Estamos prontos e dispostos a servir o nosso povo, tal como nos foi confiado", reiterou.

A vice-Presidente escolhida por Maduro, Delcy Rodríguez, é atualmente a Presidente interina da Venezuela.

Sobre Delcy Rodríguez, Corina Machado disse à CBS que "está longe de ser moderada".

Os Estados Unidos lançaram no sábado um ataque contra a Venezuela tendo raptado o líder venezuelano, Nicolás Maduro, e a mulher acusados de tráfico de droga.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, disse que os Estados vão governar a Venezuela até se concluir uma transição de poder cujos contornos não são ainda claros.