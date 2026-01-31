Será que ganhou os 4,2 milhões do Totoloto?
Já são conhecidos os números do Totoloto deste sábado 31 de Janeiro de 2026, naquele que foi o sorteio n.º 009/2026 realizado pela Jogos Santa Casa.
Assim, saiba que foram sorteados estes números:
10 - 21 - 30 - 37 - 49 e o número da sorte é o 8.
Uma vez que o Jackpot continuou a acumular do sorteio da última quarta-feira, este sábado estavam em jogo 4,2 milhões de euros.
Se foi o feliz contemplado, parabéns, levará para casa 3.360.000 euros, depois do Estado retirar 20% do prémio.