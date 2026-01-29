PS critica plano de auditoria interna do Funchal

O vereador Rui Caetano explicou que se absteve na aprovação do Plano de Auditoria interna para 2026, apresentado pela Câmara Municipal do Funchal, pois apesar de cumprir a lei, considera que este é “demasiado fraco”.

“Tendo em conta a dimensão e a necessidade de passar uma sensação de maior rigor”, o socialista afirma que este documento “não é transformador, não traz uma imagem que as pessoas possam estar garantidas da eficiência”.

Rui Caetano fala “num plano que não define prioridades” e indica que a área do urbanismo devia estar contemplada, tendo em conta as fragilidades. Além disso, “não define objectivos claros em relação à redução de riscos”. “É um plano que cumpre as regras, mas que não é ambicioso”, considera o socialista.

O vereador pretendia um plano mais envolvente, pese embora se trate de um documento interno.