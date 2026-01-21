O menu de São Valentim ideal está no Restaurante Tipografia

No Dia de São Valentim, cada detalhe contribui para uma experiência marcante. É nesta celebração do amor que o Castanheiro Boutique Hotel abre as portas do Restaurante Tipografia, propondo uma refeição sofisticada na Rua das Pretas 8, no centro do Funchal. A decoração do restaurante foi pensada para criar um ambiente romântico e acolhedor, onde os casais se sentem especiais desde o primeiro momento. A música ao vivo, cuidadosamente selecionada para a ocasião, acompanha a noite com discrição e sensibilidade, reforçando o ambiente intimista e envolvente.

Um jantar pensado para dois

O Chef Maurício Gonçalves assina um jantar exclusivo de quatro pratos, concebido com rigor e criatividade. A experiência começa com um amuse-bouche, que combina queijo de cabra e requeijão com beterraba, coli de ginja e sorrel, preparando o paladar para o percurso gastronómico que se segue.

A entrada apresenta uma combinação equilibrada de vieira e choco, com o contraste do crocante de bresaola a acrescentar textura e intensidade. Segue-se o prato principal de peixe, onde o robalo é servido com pistáchio, broa de milho, pil pil de aneto e risoto fumado, numa composição que valoriza aromas e sabores. O prato de carne traz barriga de leitão acompanhada por húmus, jus do porco, vinagre de framboesas e brócolo, num equilíbrio entre riqueza e frescura. A sobremesa encerra o jantar com delícia de chocolate e aveludado de morango, acompanhados por compota de Paris e lima, deixando uma nota final elegante. O menu tem o valor de 60 euros por pessoa, com bebidas incluídas durante a refeição.

Detalhes e reservas

Para celebrar o Dia de São Valentim neste cenário, as reservas devem ser efectuadas antecipadamente através do telefone +351 291 200 100 ou do e-mail [email protected], garantindo lugar numa celebração de São Valentim que irá guardar para sempre na memória.