Rubio confiante em solução negociada após promessa de Trump

O secretário de Estado norte-americano afirmou hoje estar confiante na obtenção de uma solução "satisfatória para todos" relativamente à Gronelândia, após promessas de negociações do Presidente, Donald Trump.

"Haverá reuniões técnicas entre nós e os nossos parceiros na Gronelândia e na Dinamarca sobre esta questão, e acredito que estabelecemos um processo que conduzirá a um resultado positivo para todos", disse Rubio, perante a Comissão de Relações Exteriores do Senado dos Estados Unidos.

Trump tem defendido que o controlo da Gronelândia é essencial para a segurança dos Estados Unidos, acusando a Dinamarca e os países europeus de não protegerem adequadamente o território das ambições da Rússia e da China.

Depois de semanas de retórica agressiva e ameaças de uso da força, o Presidente norte-americano anunciou na semana passada, no Fórum Económico Mundial de Davos (Suíça), a existência de "uma estrutura para um futuro acordo" sobre a Gronelândia, alcançada após uma reunião com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

Trump suspendeu também as ameaças de tarifas contra países europeus que se opunham à ameaça de anexação do território ártico e afastou a hipótese de uma intervenção militar.

No entanto, o primeiro-ministro da Gronelândia, Jens-Frederik Nielsen, afirmou no dia seguinte desconhecer as conclusões anunciadas por Trump e por Rutte.

Nielsen defendeu que a Gronelândia está disponível para um "diálogo pacífico" sobre o futuro, desde que seja respeitado o "direito à autodeterminação" do território semiautónomo dinamarquês.