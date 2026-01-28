Tudo o que precisa saber sobre o vírus Nipah

O vírus mortal Nipah (NiV) está longe de ser uma novidade. Em 2026, a Índia enfrenta um novo surto da doença, uma situação que reacende os alertas para o risco de este vírus evoluir para uma epidemia de maiores dimensões ou, no pior dos cenários, dar origem a uma nova pandemia, à semelhança do que aconteceu com a covid-19.

Trata-se de uma doença com uma taxa de mortalidade extremamente elevada. Segundo dados do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC), pode atingir os 70%. Não existindo, até ao momento, qualquer vacina, as autoridades têm reforçado a divulgação de informações e medidas de prevenção junto da população, com o objetivo de reduzir o risco de contágio. Compreender o que é o vírus e de que forma actua torna-se, por isso, fundamental para permitir uma resposta rápida e eficaz.

O que é o vírus Nipah e de onde ele vem?

Trata-se de um vírus zoonótico, ou seja, um vírus que pode ser transmitido de animais para pessoas. No caso do Nipah, a sua origem parece estar associada a morcegos e porcos.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a primeira identificação do vírus Nipah ocorreu em 1999 nos países asiáticos da Malásia e Singapura. Foi detectado um surto de uma doença não conhecida entre criadores de suínos que acabou por se transmitir também entre humanos, causando uma expansão do vírus que resultou na morte de centenas de pessoas.

Até à data, o vírus Nipah só causou alguns surtos conhecidos na Ásia e não se espalhou a nível global. A Malásia, Singapura, Índia e Bangladesh são alguns dos países que sofreram surtos ao longo da história.

Este vírus é muito contagioso e produz uma doença que, em muitos casos, é grave.

Como é transmitido?

A transmissão do vírus ocorre, inicialmente, pelo contacto directo com um animal doente ou suas secreções infectadas. Essas secreções podem ser, por exemplo, gotículas respiratórias ou nasofaríngeas. Entre humanos, a infecção pode ocorrer pela mesma via. Por outro lado, também pode ocorrer pelo consumo de alimentos contaminados.

Como reconhecer os seus sintomas

A doença pelo vírus Nipah tem sintomas variáveis, desde uma infecção assintomática até complicações médicas graves, como uma infecção respiratória aguda ou uma encefalite que, na maioria dos casos, pode ser letal.

Os primeiros sintomas e os mais leves são semelhantes aos da gripe e podem incluir:

Dores de cabeça;

Vómitos;

Febre;

Dor de garganta;

Mialgias;

Problemas respiratórios.

Se a doença se complicar e o paciente sofrer de encefalite, poderá apresentar outros sintomas, como tonturas, sonolência ou alteração da consciência e sinais neurológicos. Além disso, nos casos mais graves, a encefalite pode induzir um estado de coma num período de 24 a 48 horas.

O tratamento consiste em aliviar esses sintomas, uma vez que ainda não existe uma vacina, nem preventiva nem para curar a doença.

Fonte: National Geographic Portugal