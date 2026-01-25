Protestos contra registo nos trilhos noticiados no início do ano

Na edição de 10 de Janeiro deste ano, o DIÁRIO destacava os protestos, em várias localidades da Madeira, em relação à obrigação de registo dos madeirenses nos percursos pedestres.

Em causa estavam questões como o direito ao acesso às propriedades e a livre circulação na Madeira.

A polémica agravou-se, com com protestos que passaram a incluir forças políticas e, hoje, o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura anunciava, na RTP-Madeira que os madeirenses apenas terão de apresentar o cartão de cidadão e o registo no SIMplifica.

Para esta semana já estavam marcadas acções políticas de protesto.